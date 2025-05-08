Hafta Sonu Sıcaklık Düşecek, Yağış Gelecek

HAFTA SONU HAVA DURUMU

Çelik, yapılan son değerlendirmelere göre, hafta sonu boyunca ülke genelinde serin ve yağışlı havanın etkili olacağını aktardı. Kuzey ve iç bölgelerin tamamında yağışların görülmesi öngörülüyor.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik bir düşüş beklendiğini belirten Çelik, “Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek” dedi. Yarın havanın çoğunlukla parçalı bulutlu geçeceğini ifade eden Çelik, iç kesimlerde kısa süreli yerel yağışların görülebileceğini söyledi. “Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara’da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu’nun kuzey ve Batı Karadeniz’de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz” diye ekledi. Cumartesi günü ilerleyen saatlerde ülkenin kuzey kesiminde yağışların başlayacağını da belirtti.

DOĞUDA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Çelik, 11 Mayıs Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini açıkladı. Pazar günü yağışların Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. “Daha çok batı ve orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görebiliriz” şeklinde bilgi verdi.

İSTANBUL’TA CUMARTESİ GÜNÜ YAĞIŞ VAR

İstanbul için yarın yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü yağışın etkili olacağını belirtti. Pazar günü yağışların doğuya yönelmesiyle İstanbul’da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağını ifade etti. Hava sıcaklığının İstanbul’da 24 ila 25 derece civarında seyrettiğini aktaran Çelik, “Sıcaklık cumartesi ve pazar günü yer yer 20 derecenin altına inecek. Sıcaklık hafta ortasına doğru kademeli olarak tekrar artacak” dedi.

ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

Ankara’da cuma günü kuzey ve batı kesimlerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışların görüleceğini belirten Çelik, “Cumartesi ve pazar günü Ankara’da il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri olacak” tahmininde bulundu. Sıcaklıkların 27 ila 28 derecelerde seyredeceğini, hafta sonunda ise 7 ila 8 derecelik düşüşle birlikte 19 ila 20 derecelere ineceğini vurguladı. İzmir’de ise bir yağış beklenmiyor, havanın çoğunlukla parçalı ve az bulutlu olacağı ifade ediliyor. Çelik, “İzmir’deki sıcaklık şu anda 32 ila 33 derece civarında. Hafta sonu gelecek sistemle birlikte pazar ve pazartesi günleri İzmir’de 26 ila 27 derecelik en yüksek sıcaklık olacak” şeklinde bilgi verdi.