Haberler

Hafta Sonu Sıcaklıklar Düşecek

HAFTA SONU HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların kademeli olarak düşeceği bildiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonundaki hava durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hafta sonu yağışlı hava ile birlikte yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yavaş yavaş düşeceğini aktardı. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanakların beklenildiğini belirten Çelik, “Marmara doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi genelinde hem cumartesi hem pazar günü aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişleri göreceğiz” dedi.

ANKARA VE İSTANBUL’DA YAĞMUR BEKLENTİSİ

Çelik, Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanakların olabileceğini ifade etti. Ankara’daki en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü ise 23 dereceye kadar düşeceğini bildirdi. İstanbul’da yarın ve pazartesi günlerinde kısa süreli yerel yağışların beklenildiğini söyleyen Çelik, İstanbul’daki en yüksek sıcaklığın ise 27 ila 28 derece civarında seyredeceğini belirtti.

İZMİR’DE ISINMA DEVAM EDİYOR

İzmir’de ise önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. Çelik, İzmir’de en yüksek sıcaklıkların 32 ila 33 derecelerde olacağını aktardı. Bu hava durumu gelişmeleri, yaz aylarının sonlarına yaklaşırken vatandaşların dikkat etmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bingölspor’un Mağazalarını Açtı Vali Usta

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 12 Bingölspor'un butik mağazasını açtı ve tüm Bingöllüleri mağazayı ziyaret etmeye davet etti.
Haberler

Yalova’nın Aronyası Hasat Başladı

Yalova'da coğrafi işaretli aronya hasadı başladı. Vali, bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini ve pazarlama desteklerinin verileceğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.