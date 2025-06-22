Hafta Sonu TV Yayın Akışı Önemli

TV YAYIN AKIŞI HAKKINDA BİLGİLER

Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler için 22 Haziran TV yayın akışı dikkat çekiyor. TV8, MasterChef Türkiye’nin yeni bölümüyle izleyiciye hitap ediyor. Kanal D, Show TV ve Star TV, çeşitli diziler ve filmlerle seyircilere eğlenceli anlar sunuyor. Peki, bugün televizyonda hangi programlar ve diziler var? İşte detaylar…

GÜNÜN PROGRAMLARI

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet programıyla gün başlıyor. 11:20’de Güven Bana yayına giriyor. 14:00’te Çakallarla Dans 4 filmi ekranda. Ardından 16:00’da Aile Saadeti izleyicilerin karşısına çıkıyor. 19:00’da atv Ana Haber programına geçiş yapılıyor. Akşam ise 20:00’de Kim Milyoner Olmak İster? programı yer alıyor.

07:00’de Kavak Yelleri dizisi başlıyor. 08:30’da Konuştukça, ardından 09:45’te Magazin D Pazar programı geliyor. 12:45’te Evrim Akın ile Ev Gezmesi yayını var. 13:45’de Arda ile Omuz Omuza, 14:45’te Düş Peşine geçiyor. Akşam 16:45’te Arka Sokaklar dizisi devam ediyor ve 20:00’de Kuralsız Sokaklar başlıyor.

HAFTA SONU DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

08:30’da Çalar Saat Hafta Sonu programı ekranlarda. 11:15’te Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi yer alıyor. 13:30’da Çift Kişilik Oda ile eğlenceli anlar izlenebiliyor. 16:45’te Yetenek Sizsiniz programı var. 19:00’da Now Ana Haber Hafta Sonu yayını yapılırken, akşam saat 20:00’de Leyla: Hayat… Aşk… Adalet tekrar ediyor.

06:00’da Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi başlıyor. 08:00’de Yavru ile Katip, 10:00’da Pazar Sürprizi programı var. 13:00’de Gülen Adam, 15:15’te Kızılcık Şerbeti izlenebiliyor. 18:25’te Hafta Sonu Ana Haber ile güncel gelişmeler aktarılıyor. 20:00’de Avanak Abdi, 21:45’te Petrol Kralları ve 23:45’te tekrar Avanak Abdi dizisi yayınlanıyor.

SPOR YAYINLARI

07:00’de İki Aile dizisi ekranlarda. 09:00’da Hanım Köylü dizisi var. 11:00’de Tülin Şahin ile Moda programı, 12:00’de Vahe ile Evdeki Mutluluk devam ediyor. 14:15’de Sahipsizler, 15:45’de Aramızda Kalsın dizisi izlenebiliyor. 19:00’da Star Haber, 20:00’de Patron Mutlu Son İstiyor programı yer alıyor.

05:25’te Yedi Numara dizisi, 06:15’te Beni Böyle Sev dizisi var. 08:35’te Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi başlıyor. 11:45’de Enine Boyuna programı, 14:40’ta Mehmed: Fetihler Sultanı izleniyor. 18:00’de Ana Haber, 19:00’da FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı “Juventus – Wydad” ve 22:00’de “Real Madrid – Pachuca” maçı yayınlanıyor.