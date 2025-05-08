Hafta Sonu Yağış Bekleniyor!

HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu beklenen hava koşullarına dair bir açıklama yaptı. Çelik, son değerlendirmelere göre, serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olacağını belirtti. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde yer alan bütün alanlarda yağışların görülmesi muhtemel. Yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkta 7 ila 8 derecelik bir düşüş öngörülüyor. Çelik, “Şu anda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklık cumartesi günü kuzeybatıda, pazar günü ise ülke genelinde hızla azalarak mevsim normalleri civarı ya da yer yer 1 ila 2 derece altına inecek.” dedi.

YAĞIŞLI GÜNLER GELİYOR

Yarın havanın genelde parçalı bulutlu geçeceğini ve iç bölgelerde kısa süreli yerel yağışların mümkün olacağını ifade eden Çelik, “Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Marmara’da bölge genelinde gök gürültülü yağışlar göreceğiz. Bu yağışlar yer yer kuvvetli olabilir. Öğle saatlerine doğru ise İç Anadolu’nun kuzey ve Batı Karadeniz’de gök gürültülü yağış geçişleri göreceğiz.” diye ekledi. Cumartesi gününün ilerleyen saatlerinde ülkenin kuzey kesimlerinde yağışların başlamasını bekleyen Çelik, 11 Mayıs Pazar günü ise yağışların doğu yönünde hareket edeceğine dikkat çekti. Pazar günü Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin tamamında ve İç Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Çelik, “Daha çok batı ve orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak görebiliriz.” bilgisini verdi.