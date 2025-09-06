Hafta Sonu Yağış Geliyor

YAĞIŞLAR HAFTA SONU ETKİLİ OLACAK

Ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde uzun zamandır beklenen yağışlar hafta sonunda etkisini gösterecek. Ankara ve İstanbul da dahil birçok şehirde yağmur beklenirken, sıcaklıkların da yavaş yavaş düşmesi öngörülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, “Hafta sonunda özellikle kuzey ve iç bölgelerde gök gürültülü sağanak beklendiğini” ifade ediyor.

GÜÇLÜ YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Çelik, bölgesel olarak incelendiğinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi genelinde hem cumartesi hem de pazar günü aralıklarla gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağını belirtiyor. Özellikle yarın Marmara’nın doğusunda, Kütahya, Eskişehir ve Düzce çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceğini aktarıyor.

ANKARA VE İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

Ankara’da önümüzdeki 3 gün boyunca gök gürültülü sağanakların görüleceği belirtiliyor. Çelik, başkentteki en yüksek sıcaklıkların yarın 30, pazar günü 26 ve pazartesi günü de 23 dereceye kadar düşeceğini bildiriyor. İstanbul’da ise yarın ve pazartesi günleri kısa süreli yerel yağışların olması bekleniyor ve bu şehirdeki en yüksek sıcaklığın 27 ila 28 derece civarında seyredeceği bilgisi veriliyor.