Hafta Sonu Yaz, Salı Kış Geri Dönüyor

HAVA SICAKLIĞI YUKARI ÇIKIYOR

Bugünden itibaren tüm yurtta hava sıcaklıkları artarken, hafta sonu yaz havası etkili olacak. Ancak salı gününden itibaren hava değişimi başlıyor. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu boyunca yurt genelinde belirgin bir şekilde etkili olacak. İstanbul’daki sıcaklığın 25 dereceye, Ankara’da ise 28 dereceye yükselmesi bekleniyor. Antalya’da sıcaklık 25 derecede kalacak.

BÜYÜK DEĞİŞİM GERÇEKLEŞİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumunda belirgin bir değişim olacağını ifade ederek, “Önümüzdeki hafta Türkiye kış havasını tekrar yaşayacak” dedi. İstanbul’da sıcaklık salı günü 8 dereceye kadar düşecek. Anadolu’nun birçok bölgesinde kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, Havacity hesabı, 3 günlük hava değişimlerini derleyerek, “Pazar gününden Çarşamba’ya mevsim değiştireceğiz. Ülkenin büyük kısmı bu üç gün içinde tarihe geçecek ölçüde sıcaklık değişimi yaşayacak. Ankara 25 dereceden 3 dereceye, Bursa 28 dereceden 5 dereceye, İzmir 27 dereceden 9 dereceye, İstanbul 24 dereceden 6 dereceye düşecek” açıklamasını yaptı.

YAĞIŞLAR KAR ŞEKLİNDE GÖRÜLEBİLİR

Pazartesi gününden itibaren sıcaklık düşüşüne 4-5 gün süreyle lokal kuvvetli yağışlar eşlik edecek. Yağışlar, salı gecesinden itibaren iç kesimlerde kar şeklinde görülecek. Marmara’nın yüksek kesimlerinin de kar alacağı tahmin ediliyor. İstanbul’un yüksek ve kırsal bölgelerinde kar yağışları mümkün. Yoğun yerleşim ve sahil bölgeleri için net olmamakla birlikte, önümüzdeki iki gün detayların gelmesiyle birlikte ilçe ilçe megakentin kar durumu tekrar değerlendirilecek.

SICAKLIKLAR SERT DÜŞÜŞ GÖSTERECEK

Hava forum sosyal medya hesabından, “Yeni haftada Poyraz, balyozunu sertçe vurup sıcaklıkları 25-30 derece birden düşürecek. Birçok şehir kar potasına girebilir” değerlendirmesinde bulundu.