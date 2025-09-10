Haftada 4 Gün Mesai Denenecek

HAFTADA DÖRT GÜN ÇALIŞMA DÜZENİ

Haftada 4 gün mesai yapma planı, ilk olarak kamu kurumlarında uygulanacak. Uygulamanın başarılı olması halinde özel sektörde de yayımlanması gündeme geliyor. Dünya genelindeki örnekler, bu modelin çalışan memnuniyetini artırdığını ve verimlilikte ciddi bir kayıp yaşanmadığını gösteriyor. Peki, bu yeni düzenlemede maaşlar etkileniyor mu? Orta Vadeli Program’da “İş-yaşam uyumunu güçlendirmek ve çalışan verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günleri için pilot uygulama yapılacaktır” açıklaması yer aldı. Bu durum, 4 gün çalışma sisteminin denenebileceği şeklinde yorumlandı.

UYGULAMANIN HAZIRLANMA SÜRECİ

Planlamaya göre bu uygulama 2026 yılına kadar hazırlanacak ve başlangıçta belirli kamu kurumlarında pilot olarak hayata geçirilecek. Denemelerin olumlu sonuçlar vermesi halinde hem kamu hem de özel sektörde geniş bir şekilde uygulanacak. Yeni düzenli projenin ana hedefi; çalışanların iş ve özel yaşam dengesini sağlamak, motivasyonlarını artırmak ve verimlilik kayıplarının önüne geçmek olarak belirleniyor. Kısa mesai haftası modeli birçok ülkede uygulanmaya başlandı.

DÜNYA GENELİNDEKİ UYGULAMALAR

Örnek vermek gerekirse; Polonya, 1 Temmuz 2025 itibarıyla haftada 4 gün ve 32 saat veya 5 gün, 35 saatlik bir çalışma sistemine geçiş yapıyor. İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya gibi ülkelerde farklı kısa çalışma modelleri test ediliyor. Almanya’da ise 2024 yılında 45 şirket dört günlük çalışma sistemini uygulamaya alacak. İngiltere’de 2023’te yapılan bir pilot uygulamada çalışanların memnuniyeti artmışken, verimlilikte belirgin bir kayıp yaşanmamış.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Resmi Gazete’de yer alan Orta Vadeli Program’daki önemli başlıklardan biri Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu. Bu sistem, bireysel emeklilik sisteminden farklı olarak zorunlu katılım esasına dayanıyor ve çalışanların maaşlarından aylık %3 oranında kesinti yapılması planlanıyor. Uygulamanın 2026 ikinci çeyreğinde başlaması hedefleniyor. Taslağa göre, bu kesinti oranında işverenin de katkıda bulunması gerekecek. Toplanan tutara ayrıca devlet tarafından %30 oranında destek sağlanacak. TES, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bağımsız bir şekilde işletilecek. Çalışanların birikimlerini kullanabilmeleri için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek. Emeklilik hakkı kazanabilmek için ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş sınırı uygulanacak.