Haftada Dört Gün Mesai Deneniyor

HAFTADA DÖRT GÜN ÇALIŞMA DÜZENİ TEST EDİLECEK

Programda belirlenen plana göre, haftada 4 gün çalışma düzeni ilk olarak kamu kurumlarında uygulamaya konulacak. Uygulama başarılı bulunursa, özel sektörde de yaygınlaştırılması gündeme gelecek. Dünyada yapılan örnekler, bu modelin çalışan memnuniyetini artırdığı ve verimlilikte önemli bir kayıp yaşanmadığını gösteriyor. Peki, bu dört gün çalışma düzeninde maaşlar etkilenir mi? Orta Vadeli Program’da yer alan düzenlemeler arasında, “İş-yaşam uyumunu güçlendirmek ve çalışan verimliliğini artırmak amacıyla çalışma günleri için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi bulunuyor. Bu açıklama, haftada 4 gün mesai sisteminin uygulanabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

UYGULAMA SÜRECİ VE HEDEFLERİ

Plan çerçevesinde uygulama 2026 yılına kadar hazırlanacak ve ilk aşamada belirli kamu kurumları ve kuruluşlarında pilot olarak yürütülecek. Deneme sürecinden olumlu sonuç alınması durumunda, hem kamu hem de özel sektör için geniş bir yaygınlaştırma hedefleniyor. Bu yeni düzenlemenin temel amacı, çalışanların iş ve özel yaşam dengelerini koruması, motivasyonlarının artırılması ve verimlilik kayıplarının önlenmesi olarak öne çıkıyor. Kısa çalışma haftası modeli, birçok ülkede test edilmeye başlandı.

DÜNYADA UYGULANAN MODELLER

Polonya, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren haftada 4 gün 32 saat veya 5 gün 35 saatlik çalışma sistemine geçecek. İzlanda, Belçika, İspanya ve Japonya’da farklı kısa mesai modelleri denendi. Almanya, 2024 yılında 45 şirketle dört günlük çalışma sistemini başlatacak. İngiltere’de ise 2023’te gerçekleştirilen pilot uygulama, çalışan memnuniyetinde artış sağlarken verimlilikte kayıplar yaşanmadığını ortaya koyuyor.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ

Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program’da dikkat çeken konulardan biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES). Bireysel Emeklilik Sistemi’nden farklı olarak zorunlu katılım esasına dayanan TES kapsamında, çalışanların maaşlarından aylık %3 oranında kesinti yapılması öngörülüyor. Uygulamanın 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlaması planlanıyor. Taslağa göre, yapılan kesinti oranında işverenin de katkı sağlaması bekleniyor. Böylelikle toplanan tutara ek olarak devlet %30 oranında destek sunacak. TES, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bağımsız bir biçimde işletilecek ve çalışanların birikimlerini kullanabilmesi için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek. Ayrıca, TES üzerinden emeklilik hakkı kazanabilmek için kadın çalışanların 58, erkeklerin ise 60 yaşında olmaları şartı aranacak.