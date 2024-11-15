Haftalık Finans ve Borsa Gelişmeleri Özeti

BORSA ENDİKSİ SATIŞLARLA DÜŞÜYOR

Haftanın son işlem gününe olumlu bir başlangıç yapan borsa endeksi, öğleden sonra gelen satışlarla birlikte eksiye döndü. Endeks, günü yüzde 0,33 düşüşle 9.389,62 puandan kapattı. Öte yandan, gün içinde finans ve borsa piyasalarını etkileyen kritik gelişmeler yaşandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE ARTILAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2024 Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. Ankette, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki dönemde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81’e yükseldi. Fakat 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 27,44’ten yüzde 27,20’ye geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,08’den yüzde 18,33’e çıkarak uzun vadeli enflasyon tahminlerinde bir artış gösterdi.

ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON VURGUSU

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, “Yönetilen fiyatlar enflasyon hedefiyle uyumlu belirlenecek” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ekonomistler, TCMB’nin Kasım ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 50,00 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Faiz indirimi beklentileri ise 2025 yılına ertelenirken, ilk değişikliğin Ocak ayında 250 baz puanlık indirimle gerçekleşeceği öngörülüyor.

BÜTÇE AÇIKLARINDA ARTIŞ

Merkezi yönetim bütçesi, 2023 yılı Ekim ayında 95 milyar 461 milyon TL açık verdikten sonra 2024 yılı Ekim ayında 186 milyar 271 milyon TL açık verdi. 2023 yılı Ekim ayında 28 milyar 651 milyon TL faiz dışı açık oluşurken, 2024 yılı Ekim ayında bu rakam 50 milyar 53 milyon TL’ye çıktı.

AB KOMİSYONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

AB Komisyonu, Türk ekonomisi için 2024 büyüme tahminini indirirken, enflasyon tahminini yükseltti. AB, Türkiye’nin bu yıl yüzde 3,5 büyüyeceğini, ortalama enflasyonun ise yüzde 57,4 olacağını açıkladı. 2025 için GSYH büyüme tahminini yüzde 3,8’den yüzde 3,2’ye çeken AB Komisyonu, 2026 yılında büyümenin yüzde 4.0 olacağını öngördü. 2025 için ortalama enflasyon tahminini yüzde 31,5’ten 30,8’e çekerken, 2026 için enflasyon tahminini yüzde 17,8 olarak duyurdu.

VERGİ BEYANNAME SÜRELERİ UZATILDI

2024 III. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannameleri ile ilgili verilme ve ödeme süreleri uzatıldı. Bu beyannamelerin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Kasım 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.