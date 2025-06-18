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Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GER ÇEKLEŞTİ

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını İl Başkanı Serkan Yıldırım yönetiminde yaptı. Toplantıda, katılımcı il yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelindi.

ÇALIŞMALAR VE PROJELER ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLDÜ

İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı kıymetli il yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantımızda ilimizde yürüttüğümüz çalışmalar, teşkilat faaliyetlerimiz ve önümüzdeki dönem projelerimizi istişare ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde, milletimizin hizmetinde durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKLER VE FAALİYETLER ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Toplantı sırasında, teşkilat çalışmaları çerçevesinde planlanan etkinlikler ve saha faaliyetleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda, diğer detaylar ele alındı.

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