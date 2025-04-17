Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

TOPLANTI HEDEFİ

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz’ın koordinasyonuyla gerçekleştirilen haftalık olağan Yönetim Kurulu toplantısında, zirai don sonrası çiftçilerin karşılaştığı kayıplar detaylı bir şekilde ele alındı. Bilecik İl Başkanlığı binasında yapılan bu toplantıya İl Başkanı Serkan Yıldırım da katıldı.

ZİRAİ DON SORUNLARI

Toplantıda, Bilecik ve ilçelerinde yaşanan zirai don olayının ardından üreticilerin yaşadığı sıkıntılar üzerinde duruldu. Yerel projelerin de planlandığı toplantıda, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, “Merkez İlçe Olağan Haftalık Yönetim Kurulu Toplantımızı İl Başkanımız Serkan Yıldırım’ın katılımlarıyla gerçekleştirdik. Zirai don sonrası yaşanan kayıplar konusu ele alındı. Kendisine değerli görüşleri için teşekkür ederiz. Şehrimiz ve teşkilatımız için azimle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde açıklama yaptı.