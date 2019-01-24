Haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Heyecanın sürdüğü Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

İşte haftanın programı

Yarın

20.30 Beşiktaş – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor – Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe – Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 Ocak Pazar

13.30 Çaykur Rizespor – Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor – Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe – Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

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