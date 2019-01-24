Haftanın hakemleri açıklandı

Heyecanın sürdüğü Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
İşte haftanın programı
Yarın
20.30 Beşiktaş – Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
26 Ocak Cumartesi
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor – Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe – Galatasaray: Bülent Yıldırım
27 Ocak Pazar
13.30 Çaykur Rizespor – Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor – Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor – Trabzonspor: Alper Ulusoy
28 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe – Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir – Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü – Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
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