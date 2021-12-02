Haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Kasımpaşa – Beşiktaş maçını Mete Kalkavan, Trabzonspor – Adana Demirspor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray – Altay maçını Cüneyt Çakır, Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig’de oynanacak 15. haftanın hakemleri belli oldu.

İŞTE 4 BÜYÜKLERİN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER

Kasımpaşa – Beşiktaş: Mete Kalkavan
Trabzonspor – Adana Demirspor: Fırat Aydınus
Galatasaray – Altay: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük