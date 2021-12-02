Haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Kasımpaşa – Beşiktaş maçını Mete Kalkavan, Trabzonspor – Adana Demirspor maçını Fırat Aydınus, Galatasaray – Altay maçını Cüneyt Çakır, Fenerbahçe – Çaykur Rizespor maçını Zorbay Küçük yönetecek.
Süper Lig’de oynanacak 15. haftanın hakemleri belli oldu.
İŞTE 4 BÜYÜKLERİN MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
Kasımpaşa – Beşiktaş: Mete Kalkavan
Trabzonspor – Adana Demirspor: Fırat Aydınus
Galatasaray – Altay: Cüneyt Çakır
Fenerbahçe – Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük