Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalan hakemleri açıkladı.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
22 Aralık Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar
23 Aralık Perşembe:
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek
20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk