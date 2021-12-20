Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, haftanın hakemlerini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’de bu hafta oynanacak maçlarda düdük çalan hakemleri açıkladı.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

20.00 Altay-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: Erkan Özdamar

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor: Hüseyin Göçek

20.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk