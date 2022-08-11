Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, sezonun 2. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen
13 Ağustos Cumartesi:
19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor: Suat Arslanboğa
21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor: Kadir Sağlam
21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Mert Güzenge
14 Ağustos Pazar:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor: Çağdaş Altay
19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz
21.45 Alanyaspor-Beşiktaş: Yasin Kol
15 Ağustos Pazartesi:
19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Mete Kalkavan