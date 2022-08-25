Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın 4'üncü maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın 4’üncü maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Pazar günü saat 21.45’te oynanacak Trabzonspor – Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig’de 4’üncü haftanın hakemleri belli oldu.

26 AĞUSTOS CUMA

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

27 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük – MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY

21.45 Corendon Alanyaspor – İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

21.45 Adana Demirspor – Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM

28 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa – Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE

19.15 Yukatel Kayserispor – Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Trabzonspor – Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK

29 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Arabam.Com Konyaspor – Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER

21.45 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN