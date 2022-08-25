Haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın 4’üncü maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Pazar günü saat 21.45’te oynanacak Trabzonspor – Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.
Süper Lig’de 4’üncü haftanın hakemleri belli oldu.
26 AĞUSTOS CUMA
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü – Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA
27 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük – MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY
21.45 Corendon Alanyaspor – İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
21.45 Adana Demirspor – Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM
28 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Kasımpaşa – Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE
19.15 Yukatel Kayserispor – Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA
21.45 Trabzonspor – Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK
29 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Arabam.Com Konyaspor – Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER
21.45 Beşiktaş – Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN