Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 11. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada, “Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.” ifadeleri yer aldı.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Düdük çalacak hakemler açıklandı. TFF’den yapılan açıklamada, “Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.” ifadeleri yer aldı.
Haftanın programı ve hakemler şöyle:
21 Ekim Cuma
20.00 Fraport TAV Antalyaspor – İstanbulspor: Ümit Öztürk
22 Ekim Cumartesi
14.30 HangiKredi Ümraniyespor – VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge
17.00 Trabzonspor – Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
23 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa – Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Adana Demirspor – Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray – Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık
24 Ekim Pazartesi
20.00 Bitexen Giresunspor – MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Atakaş Hatayspor – Beşiktaş: Kadir Sağlam