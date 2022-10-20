Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 11. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig’de 11. haftanın hakemleri belli oldu. TFF’den yapılan açıklamada, “Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.” ifadeleri yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Düdük çalacak hakemler açıklandı. TFF’den yapılan açıklamada, “Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig’in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi.” ifadeleri yer aldı.

Haftanın programı ve hakemler şöyle:

21 Ekim Cuma

20.00 Fraport TAV Antalyaspor – İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi

14.30 HangiKredi Ümraniyespor – VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor – Demir Grup Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe – Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa – Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor – Arabam.com Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray – Corendon Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi

20.00 Bitexen Giresunspor – MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Atakaş Hatayspor – Beşiktaş: Kadir Sağlam