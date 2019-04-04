Haftanın hakemleri açıklandı

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Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu, ligin 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 Nisan Cuma

20.30 Trabzonspor – Antalyaspor: Hüseyin Göçek

6 Nisan Cumartesi

16.00 DG. Sivasspor – İM. Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 A. Alanyaspor – Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Galatasaray – E. Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa – BB. Erzurumspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe – Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 Ankaragücü – Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 M. Başakşehir – A. Konyapor: Serkan Çınar

8 Nisan Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor – Beşiktaş: Arda Kardeşler

TRT