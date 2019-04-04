Haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de heyecan devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu, ligin 27. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig’de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
5 Nisan Cuma
20.30 Trabzonspor – Antalyaspor: Hüseyin Göçek
6 Nisan Cumartesi
16.00 DG. Sivasspor – İM. Kayserispor: Koray Gençerler
16.00 A. Alanyaspor – Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Galatasaray – E. Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
7 Nisan Pazar
13.30 Kasımpaşa – BB. Erzurumspor: Zorbay Küçük
16.00 Göztepe – Akhisarspor: Bülent Yıldırım
16.00 Ankaragücü – Fenerbahçe: Mete Kalkavan
19.00 M. Başakşehir – A. Konyapor: Serkan Çınar
8 Nisan Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor – Beşiktaş: Arda Kardeşler
TRT