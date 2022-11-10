Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir ile Galatasaray arasındaki mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Kırbıyık Holding) – Çağdaş Altay

20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman) – Mete Kalkavan

12 Kasım Cumartesi:

14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül) – Yaşar Kemal Uğurlu

17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker) – Arda Kardeşler

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) – Atilla Karaoğlan

13 Kasım Pazar:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat) – Mustafa Kürşad Filiz

17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) – Mert Güzenge

17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (RHG EnerTürk Enerji) – Kadir Sağlam

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) Bahattin Şimşek