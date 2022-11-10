Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig’de düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Başakşehir ile Galatasaray arasındaki mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (Kırbıyık Holding) – Çağdaş Altay
20.00 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman) – Mete Kalkavan
12 Kasım Cumartesi:
14.30 Demir Grup Sivasspor-HangiKredi Ümraniyespor (Sivas 4 Eylül) – Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Fenerbahçe-Bitexen Giresunspor (Ülker) – Arda Kardeşler
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim) – Atilla Karaoğlan
13 Kasım Pazar:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat) – Mustafa Kürşad Filiz
17.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) – Mert Güzenge
17.00 Yukatel Kayserispor-Arabam.com Konyaspor (RHG EnerTürk Enerji) – Kadir Sağlam
20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park) Bahattin Şimşek