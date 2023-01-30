Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) güzel haberi duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 22. haftada düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Yarın:

17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan

1 Şubat Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek

17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın

2 Şubat Perşembe:

17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam

17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk

20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık