Haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 24'üncü haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Lig programı belli oldu. Spor Toto Süper Lig’de 24’üncü haftada görev yapacak hakemler açıklandı.

Ligde haftanın programı ve görev alacak hakemler şu şekilde:

CUMA

20.00 Alanyaspor – Başakşehir: Zorbay Küçük

CUMARTESİ

13.00 Karagümrük – Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Trabzonspor – Ümraniyespor: Kadir Sağlam

19.00 Kayserispor- Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

PAZAR

16.00 Konyaspor – Giresunspor: Erkan Özdamar

19.00 Beşiktaş – Ankaragücü: Volkan Bayarslan

PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa – Antalyaspor: Cihan Aydın