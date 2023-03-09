Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
11 Mart Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
12 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan
13 Mart Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler