Haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemleri açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler TFF tarafından duyuruldu.

TFF’den yapılan açıklamada, “Spor Toto Süper Lig 26. hafta müsabakaları 17, 18 ve 19 Mart’ta, Spor Toto 1. Lig 27. hafta müsabakaları 17, 18, 19 ve 20 Mart’ta, TFF 2. Lig 27. hafta müsabakaları 19 Mart’ta, TFF 3. Lig 24. hafta müsabakaları ise 18 ve 19 Mart’ta oynanacaktır.” denildi.