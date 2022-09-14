Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Lig'de 7'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Lig’de heyecan devam ederken TFF, 7’nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’de 7’nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cuma günü saat 20.00’de oynanacak Galatasaray – Konyaspor mücadelesinde Abdulkadir Bititgen düdük çalacak.

Haftanın programı ve hakemler şöyle;

16 EYLÜL CUMA

20.00 Galatasaray – Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN

20.00 Atakaş Hatayspor – Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY

17 EYLÜL CUMARTESİ

17.00 HangiKredi Ümraniyespor – Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

20.00 İstanbulspor – Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

20.00 Fravport Tav Antalyaspor – Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK

18 EYLÜL PAZAR

17.00 Medipol Başakşehir – VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK

17.00 Trabzonspor – Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN

20.00 MKE Ankaragücü – Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

20.00 Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK