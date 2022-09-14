Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Lig’de heyecan devam ederken TFF, 7’nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig’de 7’nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cuma günü saat 20.00’de oynanacak Galatasaray – Konyaspor mücadelesinde Abdulkadir Bititgen düdük çalacak.
Haftanın programı ve hakemler şöyle;
16 EYLÜL CUMA
20.00 Galatasaray – Arabam.Com Konyaspor (Ali Samiyen Spor Kompleksi) ABDULKADİR BİTİGEN
20.00 Atakaş Hatayspor – Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay Stadyumu) ÇAĞDAŞ ALTAY
17 EYLÜL CUMARTESİ
17.00 HangiKredi Ümraniyespor – Kaşımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA
20.00 İstanbulspor – Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK
20.00 Fravport Tav Antalyaspor – Adana Demirspor (Corendon Airlınes Park Antalya Stadı) ALİ PALABIYIK
18 EYLÜL PAZAR
17.00 Medipol Başakşehir – VavaCars Fatihkaragümrük (Başakşehir Fatih Terim Stadı) BAHATTİN ŞİMŞEK
17.00 Trabzonspor – Gaziantep FK (Şenol Güneş Spor Kompleksi) METE KALKAVAN
20.00 MKE Ankaragücü – Demir Grup Sivasspor (Eryaman Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA
20.00 Fenerbahçe – Corendon Alanyaspor (Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi) HÜSEYİN GÖÇEK