Haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, haftanın hakemlerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 16. haftasında düdük çalacak hakemleri duyurdu.

Açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Ümit Öztürk

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK: Zorbay Küçük

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor: Ali Şansalan