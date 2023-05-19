Haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, haftanın hakemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, ligin 35. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Spor Toto Süper Lig’de 35. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman