Haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan açıklama geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 36. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

6 Mayıs Cuma:

20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 Mayıs Cumartesi:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk

8 Mayıs Pazar:

16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 Mayıs Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

Spor Toto 1. Lig’de 36. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Abdulkadir Bitigen

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: Hüseyin Göçek

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

Tuzlaspor-Eyüpspor: Cihan Aydın

Kocaelispor-Altınordu: Ali Palabıyık

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu

İstanbulspor-Adanaspor: Adem Cinek

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol