Haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligin 36. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
6 Mayıs Cuma:
20.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
7 Mayıs Cumartesi:
16.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Fırat Aydınus
19.00 Adana Demirspor-Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk
8 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Arda Kardeşler
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
Spor Toto 1. Lig’de 36. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında 8 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor: Abdulkadir Bitigen
Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor: Hüseyin Göçek
Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Tuzlaspor-Eyüpspor: Cihan Aydın
Kocaelispor-Altınordu: Ali Palabıyık
Ankara Keçiörengücü-Manisa FK: Furkan Aksuoğlu
İstanbulspor-Adanaspor: Adem Cinek
Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Burak Şeker
Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol