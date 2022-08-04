Haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in açılış haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in açılış haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

6 Ağustos Cumartesi:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Ali Şansalan

21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

7 Ağustos Pazar:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük

19.15 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

8 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık

21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek

21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu