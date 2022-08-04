Haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in açılış haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasında görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
6 Ağustos Cumartesi:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Ali Şansalan
21.45 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
7 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.15 Giresunspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
8 Ağustos Pazartesi:
19.15 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
21.45 MKE Ankaragücü-Arabam.com Konyaspor: Bahattin Şimşek
21.45 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Yaşar Kemal Uğurlu