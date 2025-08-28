Haftanın Hakemleri Duyuruldu

4. HAFTA HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’de 4. hafta heyecanı, yarın yani 30 Ağustos Cumartesi ve 31 Ağustos Pazar günü sahne alacak maçlarla beraber yaşanıyor. Bu karşılaşmalar için düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden açıklandı.

MAÇ PROGRAMI VE HAKEMLER

Yarın oynanacak karşılaşmalar arasında Göztepe ile Konyaspor mücadelesi saat 21.30’da Ali Şansalan tarafından yönetecek. 30 Ağustos Cumartesi günü ise maç programı şu şekilde devam ediyor: Kasımpaşa ile Gaziantep FK 19.00’da Ozan Ergün, Kocaelispor ile Kayserispor 19.00’da Yasin Kol, Antalyaspor ile Fatih Karagümrük 21.30’da Cihan Aydın, Galatasaray ile Çaykur Rizespor 21.30’da Ali Yılmaz tarafından idare edilecek.

Pazar MAÇLARI VE HAKEM ATAMALARI

31 Ağustos Pazar günü ise heyecan devam ediyor. Başakşehir ile Eyüpspor mücadelesi 19.00’da Zorbay Küçük, Gençlerbirliği ile Fenerbahçe 19.00’da Çağdaş Altay, Trabzonspor ile Samsunspor mücadelesi 21.30’da Adnan Deniz Kayatepe, Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş ise 21.30’da Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.