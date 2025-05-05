Haftanın İlk İşlem Günü Düşüşle Tamamlandı

NEW YORK BORSASINDA BELİRSİZLİKLER DÜŞÜŞ GETİRDİ

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına dair belirsizliklerle haftanın ilk işlem gününü kayıpla kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 azalarak 41.219,14 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 0,63’lük bir kayıpla 5.650,59 puana geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,74’lük kayıpla 17.844,24 puana indi. Trump yönetiminin korumacı ticaret yaklaşımı yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ederken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası açıklayacağı hafta negatif bir seyir gözlemlendi.

TRUMP’TAN GÜMRÜK VERGİSİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini belirtti. Trump, diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD’den uzak tutmak için teşvikler sunduğunu ifade ederek bunun ulusal güvenlik için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bu gelişme, medya şirketlerinin hisselerinde düşüşe neden oldu. Küresel izleyici kitlesine içerik üreten Netflix’in hisseleri yüzde 1,9, Paramount’un hisseleri yüzde 1,6, Warner Bros Discovery’nin hisseleri yüzde 1,9, Walt Disney’in hisseleri ise yüzde 0,41 değer kaybetti.

PAZAR GÜNÜ YAPILAN AÇIKLAMALAR VE GÖRÜŞME PLANI

Trump, film endüstrisi ile bir araya geleceğini belirterek, onlara zarar vermek istemediğini ve yardım etmek istediğini söyledi. Tarifeler konusunda müzakerelere devam ettiğini ifade eden Trump, pazar günü yaptığı bir başka açıklamada birçok ülkeyle müzakere ettiğini ancak anlaşmalarını kendi belirleyeceğini belirtti. Ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme planı olmadığını ekledi.

PARA POLİTİKASI BEKLENTİLERİ ARTMIŞ DURUMDA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bazı anlaşmalara çok yakın olduklarını açıkladı. Analistler, tarifelerle ilgili hızlı gelişmelerin ticaret anlaşması beklentilerinin olduğu piyasalardaki oynaklığı artırdığını belirtti. Para politikası açısından, Fed’in yarın başlayacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında alacağı kararlar merakla bekleniyor. Piyasalardaki fiyatlamalara göre Fed’in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MACROEKONOMİK VERİLER VE KURUMSAL HİSSELERE ETKİSİ

Makroekonomik veriler tarafında ise ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık bazda 0,8 puan artışla 51,6 olarak gerçekleşti ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç ortaya koydu. Hizmet sektöründeki aktivitenin beklenenden daha güçlü olduğunu gösteren veriler, piyasadaki kaybı bir miktar azalttı. Kurumsal tarafta ise Berkshire Hathaway hisseleri, Warren Buffett’ın yıl sonunda şirketin CEO’luk görevinden ayrılmayı planladığını açıklaması sonrası yüzde 5,1 düştü. Öte yandan, Skechers’ın hisseleri, 3G Capital tarafından hisse başına 63 dolara satın alınacağı açıklamasıyla yüzde 24,4 değer kazandı.