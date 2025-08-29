HAGİAD Başkanı Fatih Erkan Kutladı

HACILAR GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ’NİN KUTLAMA MESAJI

Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Erkan, mesajında Büyük Zafer’in 103’üncü yılı münasebetiyle şu sözlere yer verdi: “1919’da yakılan bağımsızlık meşalesi, milletimizin inancı ve kararlılığıyla 30 Ağustos 1922’de Büyük Zafer ile taçlanmıştır.”

ZAFERİN ANLAMINA VURGU

Erkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu “eşsiz zaferin”, milletin “ya istiklal ya ölüm” diyerek neler başarabileceğinin en net örneği olduğunu belirtti. “30 Ağustos; sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık, birlik ve beraberlik yolunda verilen mücadelenin destansı bir ifadesidir.” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ YARINLAR İÇİN ÇALIŞMA VURGUSU

Başkan Erkan, genç girişimcilerin ve iş dünyasının temsilcilerinin bu büyük mirasın sorumluluğunu omuzlarında hissettiklerini belirtti. Ülkeyi daha güçlü, yenilikçi ve müreffeh yarınlara taşımak için çaba sarf ettiklerini vurguladı. “Bu gurur gününde; başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” diyerek mesajını sona erdirdi.