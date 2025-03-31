Haham Tzvi Kogan Cinayetinde İdam Cezası

BAE’DE HAHAM CİNAYETİ SONUÇLANDI

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE), geçtiğimiz yıl Al Ain şehrinde hayatını kaybeden İsrail-Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan cinayetiyle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. 24 Kasım 2024 tarihinde ölü bulunan Kogan’ın cinayetinin failleri olarak tespit edilen üç kişi idam cezasına mahkum edildi. Davada dördüncü sanık ise ömür boyu hapis cezası aldı.

BAE TÜRKİYE’DEN YARDIM İSTEDİ

Haham Tzvi Kogan, 2020 yılından bu yana Dubai’de market işletiyordu ve ölümünün ardından hükûmet, katillerinin ülkeden kaçtığını belirlemişti. Bu sebeple, BAE yönetimi Türkiye’den destek talep etti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), hahamı öldürenlerin yakalanması için bir operasyon başlattı. Şahısların İstanbul’a inmesiyle birlikte devreye güvenlik güçleri girdi. Polis, şahısların bulunduğu taksiyi trafik kontrolü için durdurarak, yapılan kimlik kontrolü sonucunda BAE’de arama kaydı bulunan üç kişiyi gözaltına aldı.

İRAN’A SUÇLAMALAR YAPILDI

Cinayetin failleri, 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç, işledikleri suç sebebiyle BAE’ye iade edildi. Öte yandan, eski İsrailli politikacı Ayoob Kara, Kogan’ın ölümüyle ilgili İran’ın bir rolü olduğunu öne sürdü. Ancak İran, suçlamaları reddetti. İran’ın Abu Dabi Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “BAE’de İsrailli bir hahamın öldürülmesine müdahale iddiasını kategorik olarak reddediyoruz” ifadelerine yer verildi.