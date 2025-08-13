Hailey Monroe, Dava Açtı Zullo’ya

ŞAMPİYONA MAÇINDA GERGİNLİK

New York’ta gerçekleştirilen bir şampiyona mücadelesinde, antrenörünün öfkeli bir şekilde saçını çektiği lise basketbolcusu Hailey Monroe, hem darp hem de zorbalık iddialarıyla dava açtı. 81 yaşındaki Jim Zullo, Northville Lisesi kız basketbol takımının baş antrenörlüğünü yapıyordu. Takımının şampiyonluk mücadelesini kaybetmesinin hemen ardından, kameraların önünde Monroe’nun saçını çekmesiyle beraber öfke patlaması yaşandı ve Zullo, Mart ayında görevden alındı.

UZUN SÜRELİ KÖTÜ MUAMELE İDDİASI

Monroe, Zullo ve Northville Merkezi Okul Bölgesi’ne karşı açtığı davada, antrenörün yalnızca maç sırasında agresif davranmadığını, aynı zamanda okulun bu durumu fark etmesine rağmen süregelen kötü muamele geçmişinin mevcut olduğunu öne sürdü. Olay belgeleri, durumu sosyal medyada viral hale getirdi ve milyonlarca kişi tarafından izlendiğini gösteriyor. Davaya göre Zullo, 21 Mart’ta meydana gelen maçta öfkeyle Monroe’ya bağırdı ve şaşkın takım arkadaşları ile seyirciler önünde onun saçını çekti. Dava, bu durumun tek bir olaya indirgenemeyeceğini, Zullo’nun genç oyunculara karşı fiziksel ve psikolojik kötü muamele uygulama geçmişine sahip olduğunu savunuyor.

OKUL YÖNETİMİNE SUÇLAMALAR

Okul yönetimi, Zullo’nun bu tür agresif hareketlerinden haberdar olmasına rağmen öğrenci güvenliğini sağlamak için yeterli önlemleri almadığı suçlamasıyla karşı karşıya. Monroe’nun avukatları, Mart ayında gerçekleşen saldırının neden olduğu “yaralanmalar, masraflar ve zararlar” için tazminat talep ediyor. Ayrıca olayın, okulun ihmali yüzünden daha da büyüdüğünü dile getiriyorlar. Videoda, o dönemde 17–18 yaşında olan Monroe’nun korku ve şaşkınlık içinde olduğu, Zullo’nun yeğeni olan başka bir oyuncu Ahmya Tompkins’in Monroe’yu korumak için araya girdiği görülmektedir.

YASAL SONUÇLAR

Olayın hemen ardından Zullo, ikinci derece taciz suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Suçunu kabul eden Zullo, 120 dolarlık para cezası ödedi ve Monroe ile herhangi bir iletişim kurmasını engelleyen bir yıllık koruma emri aldı.