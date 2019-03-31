Hain saldırı: 1 şehit

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Suriye’de teröristler, Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye ateş açtı.

Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise ağır yaralandı. Saldırı sonrasında teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD’li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, yaralanan 1 asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne getirildi.

Teröristlerin havanlı saldırıyı düzenlediği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vurulurken, şehit askerin naaşı da Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Havan saldırısında bulunan teröristlere ait hedefler, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı.