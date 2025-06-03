Hainan’da Uyuşturucu İmhası Gerçekleşti

Uyuşturucu İmha Operasyonu

Çin’in en güneyindeki Hainan eyaletinde, polis salı günü uyuşturucu suçlarına yönelik caydırıcılığı artırmak ve 19. yüzyılda yaşanan afyon kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi anmak için yaklaşık 1.590 kilogram uyuşturucuyu imha ediyor. İmha işlemi, çevre dostu bir enerji üretim tesisindeki imha fırınında gerçekleşiyor. Eroin, metamfetamin, ketamin ve etomidat gibi maddelerin yanı sıra, son yıllarda Hainan mahkemelerinde ele geçirilen farklı bağımlılık yapıcı maddeler de bu işlemle yok ediliyor.

Tarihî Anma Etkinliği

Bu çevre dostu imha işlemi, 3 Haziran 1839’da meydana gelen Humen Afyon İmhası’nın 186. yıldönümünde yapılıyor. Qing Hanedanlığı dönemi üst düzey yetkilisi Lin Zexu, Guangdong eyaletindeki Humen’de yabancı satıcılardan alınan yaklaşık bin ton kaçak afyonun imhasını emretmişti ve bu olay, Çin’in afyona karşı verdiği ilk büyük mücadele olarak tarihe geçiyor. Hainan Kamu Güvenliği Departmanı, merkezi imha operasyonunun eyaletin uyuşturucu kontrollerini ve uyuşturucu suçlarına karşı daha güçlü bir baskı kurma kararlılığını gösterdiğini belirtiyor.