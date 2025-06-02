Hainan, Gümrüksüz Alışverişte Büyümeye Devam Ediyor

HAİNAN’IN YENİ PLANLARI

Çin, 2020’nin Haziran ayında Hainan eyaletini bu yüzyılın ortalarına kadar küresel anlamda etkili ve üst düzey bir serbest ticaret limanına dönüştürmek amacıyla bir temel plan açıklamıştı. Son yıllarda eyalet, büyümekte olan gümrüksüz alışveriş sektörü sayesinde uluslararası bir turizm ve tüketim merkezi olarak dikkat çekmeye başladı.

GÜMRÜKSÜZ ALIŞVERİŞTE BÜYÜME

Hainan, tüketim potansiyelini daha fazla açığa çıkarmak ve gümrüksüz alışverişi teşvik etmek adına Temmuz 2020’de kişi başına yıllık vergisiz alışveriş kotasını 30.000 yuandan 100.000 yuana çıkardı ve gümrüksüz işletme sayısını artırdı. Bu adım, gelişen gümrüksüz alışveriş sektörünü yeniden canlandırmada etkili oldu.

Ayrıca, Hainan’a ithal edilen ve burada satılan gümrüksüz ürünlerin denetimini güçlendiren yerel gümrük yetkilileri, gümrüksüz mal düzenlemesinin etkinliğini önemli ölçüde artırarak denizaşırı gümrüksüz alışveriş sektörünün gelişimini teşvik ediyor.