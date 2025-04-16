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Hainan, Lüks Elektrikli Araçları Sergiledi

ETKİNLİKTE SERGİLENEN MARKALAR

Çin’in güneyinde bulunan Hainan eyaletinin merkezi Haikou’da şu an 5. Çin Uluslararası Tüketici Ürünleri Fuarı düzenleniyor. Fuarın moda yaşam tarzı sergi alanında, Volkswagen Grubu’na ait Audi, Porsche ve Bentley ile birlikte toplamda altı marka, lüks ile elektrikli mobilite konusundaki en yeni ürünlerini tanıtıyor.

YENİ TEKNOLOJİLERİN TANITIMI

Markalar, lüks otomobillerinin yanı sıra çevre dostu elektrikli araçlarla ilgili yenilikleri de sergileyerek ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor. Bu etkinlik, otomotiv alanında gerçekleştirilen son gelişmeleri takip etmek için önemli bir platform oluşturuyor.

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