Haiti’de Açlık Ve Şiddet Artıyor

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN HAİTİ RAPORU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Haiti’deki şiddet olayları ve ekonomik krizin etkisi sonucunda 5,7 milyon kişinin açlık çektiğini ve ülkenin kötüleşen halk sağlığı acil durumu ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. DSÖ, Haiti’deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X’ten şu paylaşımı yaptı: “Haiti, şiddetli çatışmalar ve devam eden ekonomik çöküşün etkisiyle yaklaşık 5,7 milyon insanın açlık yaşadığı kötüleşen bir halk sağlığı acil durumuyla karşı karşıya.” Bu açıklamada, insanların temel sağlık hizmetleri ve yeterli gıdaya ulaşabilmesi için acil eylem ve insani yardıma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

PORT-AU-PRİNCE’DE ŞİDDET OLAYLARI ARTIYOR

Başkent Port-au-Prince’in yüzde 80’inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği Haiti’de şiddet olayları giderek artıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2024 yılının başında silahlı çete üyelerinin saldırıları sonucunda 5 bin 600’den fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki bu kaos ortamı eski Başbakan Ariel Henry’nin Nisan 2024’te istifasına yol açtı. Ardından kurulan Geçici Konsey, Garry Conille’i başbakan olarak atadı. Ancak, Konsey, 11 Kasım 2024 tarihinde görevden aldığı Conille’in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime’yi başbakan olarak belirledi.