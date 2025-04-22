Haiti Kritik Eşiğe Gelmiştir

HAİTİ’DE TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Birleşmiş Milletler, Haiti’nin önemli bir aşamaya geldiğini ve ülkenin geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını belirtti. Haiti’de yükselen şiddet ve zorunlu göç sorunları nedeniyle, uluslararası topluma kritik bir uyarıda bulunuldu.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN UYARISI

BM Genel Sekreteri’nin Haiti Özel Temsilcisi olan Maria Isabel Salvador, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı değerlendirmede, “Haiti, tarihi bir dönüm noktasındadır. Daha önce de belirttiğim gibi, geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaşıyoruz” dedi. Salvador ayrıca, BM misyonunun devamı için yeterli ve öngörülebilir finansmana ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Güvenlik Konseyi’ne “silah ambargosunun uygulanması ve şiddete karışan kişilerin yaptırım listesine alınması” yönünde çağrı yaptı.