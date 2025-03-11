Hak-İş, Asgari Ücret Komisyonuna Katılmayacak

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YAPISI ELEŞTİRİLİYOR

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısı devam ettiği sürece biz asla orada yer almayız. Komisyonda kimin olduğundan ziyade komisyonunun yapısına itirazımız var” açıklamasında bulundu. HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen 12’inci Basın İftarı ‘Emeğin Evrensel Gücü HAK-İŞ’ etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı, vergi sistemi ve Kamu İşçisi Çerçeve Protokolü süreci gibi konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

GELİR DAĞILIMI ADALETSİZLİĞİ VE VERGİ SİSTEMİ

Arslan, 2024 yılı içerisinde HAK-İŞ Akademisi hazırlamış olduğu raporda, “Vergi raporumuzun içerisinde esas itibariyle refahın adil paylaşımının sağlanamaması durumunda, vergilerin tahsil edilse bile bunun gelir adaletsizliğini kaldırmaması sorun olabiliyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’de ciddi bir gelir dağılımı adaletsizliği olduğuna dikkat çeken Arslan, gelişmiş ülkelerde alt yüzde 10 ile üst yüzde 10 arasındaki gelir farkının 8 ile 10 kat iken, Türkiye’de bu oranının 50 kata çıktığını dile getirdi. Arslan, “OECD ülkeleri içerisinde gelir dağılımı adaletsizliğinin en kötü olduğu dördüncü ülkeyiz” diye konuştu. Vergi sisteminin restorasyona ihtiyacı olduğunun altını çizen Arslan, yeni ve daha adil bir vergi sisteminin getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Arslan, işçilerin sendikalaşma oranlarının düşüş gösterdiğine dikkat çekerek, “Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldıramadığımız gibi örgütlenmede de geriye gidiyoruz. Daha önce yüzde 15 olan oran şu an yüzde 14.9’a düştü” dedi. Çalışan sayısının artmasına rağmen sendikalaşma oranının azaldığını vurgulayan Arslan, bu konuların çözümü için 2024 yılında ortak bir platform oluşturduklarını belirtti. Üç konfederasyon olarak vergi, emeklilik ve örgütlenme konularındaki sorunların acil çözülmesi için parlementoda gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK GEREKMEKTEDİR

Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değişmesi gerektiğini ifade ederek, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısına birçok kez itiraz ettik fakat bu itirazlarımız dikkate alınmadı” dedi. İşçilerin, asgari ücretlilerin taleplerinin bir türlü gerçekleşmediğini belirten Arslan, “Bu durum sadece komisyondaki kişilere mal edilemez” şeklinde konuştu. Arslan, “Türkiye’de asgari ücret bir genel ücrete dönüştü. Gelişmiş ülkelerde asgari ücretli kişi oranı, çalışanların arasında oldukça düşüktür” ifadelerini kullandı.

KAPSAYICI BİR KOMİSYON ÖNERİSİ

Arslan, “Geniş katılımlı, çoğulcu demokratik bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu oluşturalım” diyerek, batılı anlamda, gelişmiş ülkelerin asgari ücret belirleme yönteminin uygulanması gerektiğini belirtti. “Örnek olarak Almanya’da işçi ve işverenler bir araya gelerek bağımsız kişiler tarafından asgari ücret belirleniyor” açıklamasında bulundu.

HAK-İŞ’İN ASGARİ ÜCRET KONUSUNDAKİ DURUMU

Arslan, HAK-İŞ’in Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndaki rolü hakkında, “Bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısı devam ettiği sürece biz asla orada yer almayız. Ergün Bey’in yerine bizim olmamızla bir şey değişmez. Komisyonun yapısının tamamen değişmesi gerekiyor” dedi. Ayrıca, işçilerin bu rakamlara onay vermesinin büyük bir sorumluluk ve fedakarlık olduğunu düşündüğünü vurguladı.

TOPLU SÖZLEŞME MÜZAKERELERİ ÜZERİNE

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’ne ilişkin değerlendirirken Arslan, “Şu anda o arkadaşlarımız 30-32 bin lira alıyor, ikramiye hariç” dedi. Taleplerinin ciddi bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten Arslan, “Bu rakamlar gerçekçi ve sahici” ifadelerinde bulundu. Müzakere sürecinin sonucunun ne olacağını kestirmenin mümkün olmadığını söyleyen Arslan, işçilerin mevcut rakamlar karşısında fedakarlık gösterdiğini belirtti.