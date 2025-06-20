HAK-İŞ İle MYK Protokolü İmzalandı

HAK-İŞ VE MYK PROTOKOLÜ İMZALANDI

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında, ev işçilerinin meslek standartlarının belirlenmesi amacıyla Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama protokolü imzalandı. HAK-İŞ’in öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışmayla, ev işçilerinin meslek standardına ulaşması hedefleniyor. Protokol, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan tarafından imzalandı. Hazırlanacak Ulusal Meslek Standardı, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ev işçilerine resmi nitelik kazandırmış olacak. Protokol çerçevesinde, ev işleri alanında belgelendirme faaliyetleri de hayata geçirilecek.

KAYITDIŞI İSTİHDAMLA MÜCADELE

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, programda yapılan konuşmada kayıt dışı istihdamla mücadele ve ev işçilerinin örgütlenmesi konularına dikkat çekti. Arslan, ” Türkiye’nin esasında çok önceden çözmesi gereken kayıt dışıyla mücadele konusundaki eksiklerimizin farkındayız. Bununla ilgili de HAK-İŞ konfederasyonumuz ve sendikalarımız bu mücadelede devletimiz gibi sorumluluk üstleniyor” dedi. Arslan ayrıca, Avrupa Birliği kapsamında apartman görevlilerine yönelik bir projeyi hayata geçirdiklerini ve ev işçilerinin durumu üzerinde kapsamlı saha araştırmaları yaptıklarını belirtti.

EV İŞÇİLERİNİN SENDİKAL ORGANİZASYONU

Arslan, ev işçilerinin sendikal örgütlemenin uluslararası standartlara uygun bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, “Şu anda 60 binin üzerinde ev işçisi sendikamızın çatısı altında” diye konuştu. Ayrıca, Türkiye’deki kayıt dışı istihdam oranının OECD ortalamasının iki katı düzeyinde olduğuna vurgu yaptı. “Ev işçileri örgütlenmesiyle kayıtdışı istihdamın azaltılmasında katkı sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

HUKUKSAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Anayasal eşitlik konusuna değinen Arslan, tüm vatandaşların ekonomik ve sosyal haklarının en az düzeyde karşılanması gerektiğini belirtti. “Ev işçilerinin insan onuruna yaraşır bir işte çalışmalarını sağlamak gerekiyor” diye ekledi. TÜİK verilerine göre, Türkiye’de 1 milyon 310 bin kişinin ev işçisi olarak çalıştığını ve bunların yüzde 95’inin kadın mühendis olduğunu ifade eden Arslan, bu protokolün tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN BAŞLANGICI

Mahmut Arslan, ev işçileri örgütlenmesindeki çalışmaların üç temel konuda dönüşüm sağlayacağını belirtti: “Kayıt dışılığın kayıt altına alınması, insan onuruna yaraşır çalışma şartlarının sağlanması ve sendikal örgütlülüğün artırılması.” Bu üç temel konu, ev işçileri için önemli bir başlangıç olacak.

PROTOKOLÜN TARİHİ ÖNEMİ

Arslan, HİZMET-İŞ’in uzun süreli çalışmalarının bu protokolle taçlandığını ve “Tarihi bir imzanın altına hep birlikte attık” dedi. Programa, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan’ın yanı sıra, MYK Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı Mustafa Necmi İlhan, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı da katılarak konunun önemine dikkat çekti.