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Hak-İş Ve Öz Sağlık İş Ziyaret Etti

YANGIN SONRASI ZİYARET

Hak-İş Konfederasyonu ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi Temsilcisi Mehmet Türe’nin babasının evinde meydana gelen yangın dolayısıyla bir ziyaret gerçekleştirdi. Çalışanların sıkıntılarıyla yakından ilgilenen Aküzüm, her türlü sorun karşısında her zaman emekçiden yana bir tutum sergilediklerini ve bu tutumun devam edeceğini ifade etti.

EMEKÇİLERİN YANINDAYIZ

Aküzüm, “Hafta içi, hafta sonu demeden üyelerimizin yanında olacağız” diyerek sendikanın amacının birlik ve dayanışma içinde emek hareketine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de emekçi kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

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