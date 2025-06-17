Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Toplantı Yaptı

HAK-İŞ’İN GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Yaklaşık 600 bine yakın işçiyi etkileyen 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sürüyor. Bu görüşmeler entrele gelen kamu kurumları arasında karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler yer alıyor.

İLK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRMESİ

Görüşmelerde işveren tarafı olan TÜHİS, 13 Haziran’da ilk teklifi sunmuştu. Bu teklif, birinci yılın ilk altı ayı için yüzde 16, ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın ilk altı ayı için yüzde 7 ve ikinci yılın ikinci altı ayı için ise yüzde 5 olarak belirtildi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Bakan Işıkhan ile yapılan toplantı sonrası basın toplantısı düzenledi ve müzakerelerin durumu ile TÜHİS’in sunduğu teklifler hakkında bilgi verdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmek için randevu talep ettiklerini de belirtti.

İŞ YERİ ZİYARETLERİ YAPILACAK

Arslan, HAK-İŞ Başkanlar Kurulu’nun gelecek hafta sonu Van’da toplanacağını ifade etti. “Başkanlar kurulumuzda kamu çerçeve protokolünde gelinen noktayı tartışacağız” dedi. HAK-İŞ’e bağlı sendikaların 81 ilde iş yeri ziyaretleri gerçekleştireceğini ve bu süreçte yapılan açıklamaların bilgilendirme amacı taşıyacağını söyledi. Hazırlanan talep listesinin Cumhur İttifakı’nın ortaklarına iletileceğini ve bu taleplerin Ankara’da değerlendirileceğini de ekledi.

TALEPLERİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Arslan, Bakan Işıkhan ile yapılan toplantıda TÜHİS’in ilk teklifinin HAK-İŞ’in beklentilerini karşılamadığını ilettiklerini belirtti. “Çalışma hayatında ve ekonomide yaşanan gelişmeleri detaylı şekilde paylaştık ve tekliflerin yeniden gözden geçirilmesi talebimizi ilettik” dedi. Toplu iş sözleşmelerinin gecikmesinin sorumlusunun sendikalar olmadığını vurgulayan Arslan, bu durumun rahatsız edici olduğunu ifade etti.

KİŞİSEL OLUMSUZLUKLAR VE İLERLEME ARAYIŞI

Arslan, TÜHİS ile yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedemediklerini, 6 oturum yapılmasına rağmen uzlaşmaya varılamadığını belirtti. “Kasım ayından beri bekleyen toplu sözleşmelerimiz var. Dolayısıyla bu süreçte bir sorun olduğunu düşünüyoruz.” Bakan Işıkhan’ın taleplerinin haklı bulunduğunu ve toplu sözleşme sürecinin hızlandırılması için irade göstereceğini belirttiğini aktardı. Arslan, Bakanlık tarafından yeni bir komisyon kurulduğunu ve bu komisyonun süreci hızlandırmayı amaçladığını duyurdu.

KAMU İŞÇİLERİNİN SÖZLEŞME TARİHLERİ NE OLACAK?

Arslan, kamu işçilerinin sözleşme tarihlerinin farklılık gösterdiğini ve bütün iş kollarının bu tarihlerde uzlaşmaya varamadığını söyledi. HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak işçi tarafını temsil ettiklerini vurgularken, karşılarında işveren tarafında TÜHİS’in yer aldığını hatırlattı. “TÜHİS’in değil, bağlı olduğu konfederasyonun görüşmelerde olması gerekiyor” dedi.