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Hakan’a Çok Teklif Var Almanya’da

UEFA ŞAMPİYONLARI LİGİ FİNALİ BU GECE

Bugün akşam, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter, PSG ile Almanya’da mücadele edecek. Inter takımında oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun babası Hüseyin Çalhanoğlu, transfer ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

HAKAN’A TEKLİFLER VAR

Hüseyin Çalhanoğlu, beIN Sports’a verdiği röportajda Hakan için birçok teklifin olduğunu belirterek, “Hakan’a çok teklif var ama ilk önce kulübü. İki yıllık anlaşması var. Kulübü karar verecek. İki taraf anlaşsın, her şey olabilir. Bugünkü düşüncemiz, hayalimiz sadece kupayı kazanmak.” dedi.

TÜRKİYE’DE TRANSFER OLASILIĞI

Bir muhabirin “İtalya’da bırakma isteği mi var, yoksa bir gün Türk takımlarından biri de olabilir mi?” sorusuna Hüseyin Çalhanoğlu, “Şu anda Inter’deyiz, oranın oyuncusu. İki yıl daha var. Bunları önceden söylememiz doğru değil, söyleyemeyiz.” şeklinde yanıt verdi.

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