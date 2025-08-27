Hakan Aksu, Üye Kazandırma Çalışmaları Sürdürüyor

AK PARTİ’NİN YENİ ÜYE ÇALIŞMALARI

Ak Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, “Gelecek vizyonumuz doğrultusunda hane hane, kapı kapı dolaşarak partimize yeni üyeler kazandırıyoruz.” şeklinde konuştu. Aksu, Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde sahada yoğun bir şekilde çalışmalar yaptıklarını belirterek, teşkilat mensuplarıyla birlikte Ak Parti’ye yeni üyeler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.

VATANDAŞLA BİRLİKTE ÇALIŞMA ANLAYIŞI

AK Partinin temel felsefesinin milletin taleplerine kulak vermek olduğunu kaydeden Aksu, “Çözüm üreten bir anlayışla çalışıyoruz. Bu doğrultuda kapı kapı dolaşıyor, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz.” dedi. Vatandaşlara projelerini anlatıp, AK Parti ailelerine davet ettiklerini dile getiren Aksu, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için güçlü kadrolar ve sağlam bir teşkilat yapısına ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

ÜYE KAYDI VE VATANDAŞ TALİPLERİ

Aksu, çalışmalarının yalnızca üye kaydıyla sınırlı kalmadığını, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çözümler üretmek için ilgili kurumlarla irtibat kurduklarını vurguladı. Sivas genelinde teşkilatlanma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Aksu, “Biz gücümüzü milletten alıyoruz. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağız.” şeklinde sözlerini tamamladı.