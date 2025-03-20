Hakan Başlık, Aydın Valisi’ni Ziyaret Etti

KARYA FARMA HBX AR-GE’NİN ÇALIŞMALARI

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX Ar-Ge’nin Kurucusu Hakan Başlık, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti. Bu ziyarette Başlık, Karya Farma HBX Ar-Ge tarafından yürütülen 18 patentli bilimsel proje hakkında Vali Canbolat’a bilgi verdi. Özellikle kanser, otoimmün hastalıklar ve enfeksiyon hastalıklarına yönelik geniş spektrumlu antibiyotik projesine olan ilgi dikkat çekiyor. Başlık, tarihçi Heredot’un “Gök kubbenin altındaki en güzel yer yüzü” diye tanımladığı Aydın’ın doğal ve tabii zenginliklerini değerlendirerek projeler geliştirdiklerini belirtti.

KANSER TEDAVİSİ İÇİN YENİ PROJELER

Başlık, çeyrek asırdır süren çalışmalarının bir kısmını Vali Canbolat’a kısa bir sunumla açıkladı. Küba ile kanser tedavisinde işbirliği çerçevesinde yürütmeyi planladıkları projeden bahsetti. “Bu çalışma ile hem kanser hem de bağışıklık sistemiyle ilgili hastalıkların tedavisinde ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde önemli rol oynayacak işlere imza atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Ayrıca, çalışmalarının Aydın ve ülke için güzel bir geleceğe önayak olacağına inancını dile getirdi.

Başlık, bilim ve inovasyon çalışmalarının yalnızca laboratuvar ortamında değil, sahada da ciddi desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. “Bu süreçte, Aydın’ın ve ülkemizin sahip olduğu doğal ve bilimsel kaynakları en iyi şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Bu tür projeler hem yerel hem de ulusal düzeyde önemli katkılar sağlayabilir.