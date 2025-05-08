Hakan Bilal Kutlualp, Aday Olacak

ADAYLIK AÇIKLAMASI VE İMZA KAMPANYASI

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri gerçekleşirse aday olacağını belirten Hakan Bilal Kutlualp, Youtube’daki Sports Digitale programında dikkate değer açıklamalarda bulundu. Eski yönetici, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılması halinde geleceğe yönelik planlarını da aktardı.

ALİ KOÇ’UN SÖZLERİNE YANIT

Ali Koç’un TRT Spor’da yaptığı açıklamalara yanıt veren Kutlualp, “İmza toplanırsa aday olmayacağım dedi, ben inanmıyorum. Hangi sözünün arkasında durdu ki bugüne kadar bunun arkasında dursun? Her gün sözünü yiyor. İmza toplanırsa mecburen kongreye gidecek.” şeklinde konuştu. İmza kampanyası başlatacaklarını dile getiren Kutlualp, “İmza kampanyası başlatıyoruz. Wyndham otelde ücretsiz imza verebilecekleri stand kuruyoruz. Gelip orada notere imzalarını ücretsiz verecekler.” ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR PLANI

Mourinho takımdan ayrılırsa izleyeceği stratejiyi açıklayan Kutlualp, “Seçilirsem Mourinho ile devam edeceğim. Jose Mourinho giderse, Alman ekolü getireceğim.” sözlerini sarf etti. Bu açıklamalar, Fenerbahçe camiasında dikkat çekici bir gündem oluşturdu.