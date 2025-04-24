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Hakan Bilal Kutlualp Aday Olacak

Hakan Bilal Kutlualp, cumartesi günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda başkan adaylığını açıklayacak. Fenerbahçe’nin eski yönetimlerinde yer alan Kutlualp’in bu adımı merak konusu oldu. Peki, Kutlualp Fenerbahçe Başkan adayı olacak mı?

FENERBAHÇE İÇİN GEREKEN BİR ADIM

Hakan Bilal Kutlualp, yakın zamanda sosyal medya hesabından, “Fenerbahçe’nin önünü açın, hem de gecikmeden. Önümüzde kazanılacak şampiyonluklar var. Adaylık gerekiyorsa adayız.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklama, onun Fenerbahçe camiasında aktif bir rol alma isteğini gözler önüne seriyor.

1966 yılında İstanbul’da doğan Hakan Bilal Kutlualp, iş dünyasında önemli bir figürdür. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski yöneticisi olan Kutlualp, turizm, tekstil ve muz ticareti gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermiştir. Fenerbahçe camiasında “Muz Kralı” olarak bilinen Kutlualp, kulübün önemli transferlerinde de etkili bir rol oynamıştır. Bu geçmişi, onun başkanlık için adaylığını daha da anlamlı kılıyor.

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