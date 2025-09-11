Hakan Bilal Kutlualp, Başkanlık Sürecini Anlattı

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, TRT Spor’da yer aldığı canlı yayın programında başkanlık adaylığı ve Kerem Aktürkoğlu’nun transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Seçim sürecine dair açıklamalarda bulunan Kutlualp, “Kamuoyunda birleşme beklentisi var. Sadettin Bey’le 8 ay görev yaptım. Çok iyi bir Fenerbahçeli, cesaretini tebrik ediyorum. Her ne kadar kendisi imza işine katılmadı ama bir adayın daha çıkması kazançtır.” şeklinde konuştu. Fenerbahçe menfaatlerinin öncelikli olduğunu vurgulayan Kutlualp, “Bizde ‘ben başkan olayım da ne olursa olsun’ anlayışı yoktur.” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNE İLİŞKİN YORUMLAR

Kerem Aktürkoğlu’nun transferi üzerine de yorum yapan Hakan Bilal Kutlualp, Mario Branco’nun süreci bilerek geciktirdiğini düşündüğünü belirtti. “Kerem Aktürkoğlu transferinde Mario Branco’nun zorluk çıkardığına inanıyorum. Çünkü bizi tanıyor, nasıl davranacağımızı tahmin ettiği için transferi geciktirdiğini düşünüyorum.” ifadeleriyle bu durumu eleştirdi.

Eğer Fenerbahçe, Kutlualp’ın başkanlık süresince şampiyon olamazsa görevi bırakacağını da belirtirken, “22 Eylül’de başkan olup şampiyon olamazsam, sezon sonunda görevi bırakacağım.” dedi. Fenerbahçe’deki geçmişte yaşadığı bir olayı da paylaşan Kutlualp, “Ben yöneticiliği Aziz Bey’den öğrendim. Galatasaray’a 5-1 yenildik. Aşağı indik, başkan beni yanına çağırdı. ‘Bugün şampiyon oldunuz’ dedi.” şeklinde anılarını dile getirdi.

FUTBOL AKLI KONUSUNDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Son olarak, Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’nin şu anda futbol aklının bulunmadığını ifade etti. “Şu anda Fenerbahçe’de futbol aklı yok. İsmini söylemeyeyim ama benim futbol aklım Almanya’dan olacak.” diyerek Alman futbol ekolüne olan inancını vurguladı.