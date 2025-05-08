Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe’nin Geleceği

FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAYLIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe’de gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde aday olacağını bildiren Hakan Bilal Kutlualp, Youtube üzerinden Sports Digitale kanalına özel dikkate değer açıklamalar yaptı. Kutlualp, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho’nun kulüpten ayrılması durumunda izlemeyi düşündüğü stratejiler hakkında da bilgi verdi.

HAKAN BİLAL KUTLUALP’İN HAYATI VE KARRİYERİ

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul’da hayata gözlerini açtı. Kendisi, iş dünyasında dikkat çeken bir işadamı ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün geçmişteki yöneticilerindendir. Farklı sektörlerde faaliyette bulunan Kutlualp, özellikle turizm, tekstil ve muz ticareti alanlarında oldukça aktif olmuştur. Fenerbahçe camiasında “Muz Kralı” olarak bilinen Kutlualp, kulübün önemli transfer süreçlerinde etkili bir rol üstlenmiştir.